Rosas rojas abrazan el altar en la misa de la Bajada de La Chinita

Este sábado 25 de octubre, el altar de la Virgen de Chiquinquirá se encuentra adornado con rosas rojas, como parte de los preparativos previos a su tradicional Bajada.

La patrona de los zulianos permanece en su nicho, pero el gesto floral anticipa el inicio de las celebraciones marianas que congregan cada año a cientos de fieles en la ciudad.

Las rosas rojas son símbolo de amor, entrega y devoción hacia la feligresía con su Patrona.

La Bajada de la Virgen, representa una tradición profundamente arraigada en la espiritualidad zuliana, y suele estar acompañada de novenas, procesiones y actividades religiosas que fortalecen el vínculo entre la fe y la identidad local.

Fotos: José Gregorio Flores.

