El reconocido merenguero dominicano Rubby Pérez, cuyo reciente fallecimiento ha enlutado al mundo de la música latina, dejó testimonio en vida de su profundo aprecio por la gaita zuliana, género musical emblemático del estado Zulia, Venezuela, y también por la música de la icónica agrupación Guaco.

Según declaraciones del propio artista, su primer contacto con Venezuela sucedió en la década de los años 80, cuando viajó directamente de Curazao a Maracaibo.

"Desde la primera vez que llegué a Venezuela en el 80, a mí me impresionó mucho. Mi primera vez fue en Maracaibo; llegué en vuelo directamente de Curazao a Maracaibo y cuando nos tocó trabajar esa noche, tocamos con un grupo que yo me asombré cuando lo oí", expresó el intérprete. Se recuerda especialmente su fascinación al escuchar por primera vez a Guaco, cuyo sonido innovador y fusión de ritmos lo cautivaron de inmediato.

El impacto de aquel primer encuentro con la música zuliana fue significativo para Rubby Pérez. "Esa música me impresionó de una forma que desde ahí empecé a oír gaita y me encantaron todas esas cosas que yo veía", afirmó el artista.

Pero el vínculo con Maracaibo no se quedó en lo musical. En una grabación que hoy toma un valor sentimental inmenso, Rubby evocaba con cariño sus vivencias en Maracaibo.

Durante la entrevista, expresó que conocía Maracaibo como la palma de su mano.

"Me iba a jugar sóftbol con los muchachos de Guaco para el club del Lago, creo que se llamaba. Ahí me ponchó Gustavo, me ponchó en primera. Y ahí también le di un jonrón a Gustavo, que la bola no ha caído todavía", exclamó.

Además, comentó que se hospedaba en el Hotel del Lago. "Me quedaba en una habitación grandísima y le prendía todos los televisores para sentir que tenía gente. Fueron experiencias muy bonitas. Me recuerdo de la 5 de Julio, la avenida 5 de Julio, y me iba de noche y le decía a mi chofer: llévame escondido a comer arepa para la 5 de Julio".

Noticia al Día