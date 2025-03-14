Miércoles 24 de septiembre de 2025
Rumbo al Panteón Nacional los restos del científico Humberto Fernández Morán

El gobierno regional busca exaltar su memoria histórica y celebrar el legado de uno de los científicos más destacados de Venezuela

Por Javier Sanchez

Rumbo al Panteón Nacional los restos del científico Humberto Fernández Morán
Foto: Javier Sánchez
Con gaitas y desbordante emoción, el pueblo zuliano acompañó la exhumación y el traslado al Panteón Nacional del doctor Humberto Fernández Morán.

Foto: Cortesía

El hombre de ciencias falleció en Estocolmo el 17 de marzo de 1999 y sus cenizas estaban depositadas en un pequeño mausoleo, junto a los restos mortales de su padre, en el cementerio El Cuadrado de Maracaibo.

Foto: Cortesía

El gobierno nacionall busca exaltar su memoria histórica y celebrar el legado de uno de los científicos más destacados de Venezuela.

Desde el camposanto fue llevado en caravana hasta la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde se ofició una misa solemne en su honor.

Foto: Cortesía

Distintas personalidades del gobierno nacional y regional se hicieron presentes, así como profesores de universidades del país.

Camino al Panteón Nacional

Después de más de un siglo de su nacimiento, las cenizas del científico Humberto Fernández Morán reposarán en el Panteón Nacional

La Basílica de Chiquinquirá, repleta de zulianos, recibió con aplausos las cenizas del ilustre científico zuliano, Humberto Fernández Morán, que después de más de un siglo de su nacimiento son trasladadas al Panteón.

Foto: Javier Sánchez

Interpretaciones de música zuliana después de la homilía le dieron al acto un carácter festivo de zulianidad antes de ser llevado a la necrópolis nacional, edificio donde se conservan los restos de personajes destacados de la historia de Venezuela. Está ubicada en la parroquia Alta Gracia de Caracas.

Foto: Javier Sánchez
Foto: Javier Sánchez
Foto: Cortesía
Foto: Javier Sánchez
Foto: Jávier Sánchez
Foto: Jávier Sánchez
Foto: Jávier Sánchez

