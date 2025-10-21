Sacerdotes zulianos se reúnen con Monseñor Edgar Peña Parra en el Vaticano

En el marco de la reciente canonización celebrada en Roma, tres sacerdotes zulianos sostuvieron un emotivo encuentro con Monseñor Edgar Peña Parra, actual Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano y primer venezolano en ocupar ese alto cargo en la Curia Romana.

El Pbro. Nedward Andrade, párroco rector, junto al Pbro. Richard Colmenares y el Pbro. Jesús Colina, compartieron este momento de comunión sacerdotal con quien consideran un referente espiritual y orgullo de la tierra zuliana.

El encuentro, cargado de simbolismo y fraternidad, reafirma los vínculos entre la Iglesia zuliana y el corazón de la Iglesia universal, en un contexto marcado por la devoción popular y el reconocimiento de figuras venezolanas en el ámbito religioso internacional.

La presencia de los sacerdotes en la Santa Sede también representa un gesto de unidad eclesial, en sintonía con el fervor que ha despertado la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, dos referentes de fe profundamente arraigados en la espiritualidad venezolana.

Noticia al Día / La Basílica de Chiquinquirá