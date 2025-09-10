Sahum inaugura VIII Congreso Científico Internacional de Enfermería en homenaje a la MgSc. Mariot Bermúdez Soto

En el Auditorio "General Rafael Urdaneta" de la sede judicial Torre Mara, se dio inicio al VIII Congreso Científico Internacional de Enfermería, bajo el lema “Inteligencia Artificial vs Cuidado Humanizado”, evento que se extenderá hasta el viernes 12 de septiembre. La actividad rinde homenaje a la MgSc. Mariot Bermúdez Soto, figura emblemática del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), por sus 40 años de trayectoria profesional.

Durante el acto inaugural, la doctora Oneida Osorio Muñoz, Directora General del Sahum, destacó: “La MgSc. Mariot Bermúdez es una figura emblemática y modelo a seguir dentro de nuestra institución”, reconociendo su legado en la formación y humanización del cuidado enfermero.

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas la doctora Niria Matos, Directora de Atención Médica; la Primera Dama del estado Zulia, Roselín López de Caldera; la Alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, Lucía Mavárez; y el licenciado Gustavo Millán, Gerente de Enfermería del Grupo Médico Santa Paula, en Caracas.

Por su parte, el licenciado Mauro Villalobos, Jefe del Departamento de Enfermería y Presidente Honorario del Comité Organizador, expresó: “Es motivo de alegría para el Estado albergar, después de muchos años, a expositores internacionales, nacionales y regionales. Nuestra institución marca pauta en atención de enfermería gracias a los avances tecnológicos”.

La homenajeada, MgSc. Mariot Bermúdez Soto, manifestó su gratitud: “Doy mi total agradecimiento a Dios y a mis compañeros por haber nombrado este Congreso en mi honor. Reconocer mis 40 años de trayectoria profesional es maravilloso. Estoy eternamente agradecida a mi hospital y compañeros”.

Este congreso representa un espacio de reflexión y actualización científica, donde se abordan los desafíos contemporáneos de la enfermería, integrando tecnología y humanismo en la atención sanitaria.

Noticia al Día / Nota de prensa