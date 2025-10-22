Saint de Venezuela en portada: Guillermo Rivero y Ramón Vera protagonizan la edición N.º 176 de Entresocios

La revista Entresocios presenta en su penúltima edición del año a dos figuras clave del ecosistema empresarial venezolano: Guillermo Rivero y Ramón Vera, fundadores de Saint de Venezuela, empresa líder en soluciones administrativas y contables con más de dos décadas de trayectoria en el país.

En la Edición N.º 176, Rivero comparte detalles sobre su visión empresarial, su rol como cofundador —representando el 50 % de la firma— y su experiencia en el desarrollo de software orientado a la gestión empresarial. La publicación incluye una sección de Preguntas Flash, diseñada para ofrecer una mirada cercana y dinámica a uno de los protagonistas del sector tecnológico venezolano.

Saint de Venezuela es parte del ajedrez empresarial de Maracaibo, consolidándose como una referencia en innovación, formación de talento y expansión regional. La entrevista destaca los retos, aprendizajes y proyecciones de sus fundadores, quienes han mantenido el enfoque en la automatización de procesos y el fortalecimiento de canales de distribución.

