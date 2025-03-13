San Francisco conmemora a la mujer exaltando su valor en el 1er Congreso de Liderazgo Violeta

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la primera dama de San Francisco, Franciela Núñez de Fernández, junto a las fundaciones Vida Jurídica y Damas del Sur (Damasur), lideró el 1er Congreso de Liderazgo Violeta bajo el lema "Juntas Somos Más Fuertes".

El evento, celebrado el pasado 8 de marzo, reunió a más de cien mujeres en el auditorio Doctor Humberto Fernández del ayuntamiento sureño.

La jornada, que destacó el poder de la sororidad y el liderazgo femenino, contó con la participación de diversas ponentes que compartieron sus historias de superación y empoderamiento. Franciela Núñez de Fernández, presidenta de Damasur, resaltó la importancia de reconocer el valor de la mujer y su capacidad para superar obstáculos.

"Cada una de nosotras es una prueba viva de que sí se puede. Somos testimonio de que poseemos una fuerza y una determinación incomparable", afirmó.

El congreso forma parte del plan estratégico del alcalde Gustavo Fernández para apoyar y reconocer el rol de la mujer en el desarrollo del municipio y del país. Diyuly Chourio, presidente de la Fundación Vida Jurídica, enfatizó la importancia de visibilizar a las mujeres como agentes de cambio desde el respeto y la dignidad humana.

Testimonios inspiradores

Yngrit Fuenmayor, directora del Instituto Universitario de San Francisco (IUSF), compartió su trayectoria como docente, mientras que Roxana Sarmiento, trabajadora social y promotora de la cultura Wayuu, destacó el liderazgo desde la formación en el hogar. Marianela Lobos, magíster en Ciencias Políticas, y Tatiana Castellanos, especialista en nutrición, también compartieron sus experiencias de liderazgo.

Las asistentes, como Jasneri González y Migdalys Ortega, expresaron su gratitud por la oportunidad de participar en un evento que les brindó inspiración y crecimiento personal.

Próximas actividades

La primera dama, Franciela Núñez de Fernández, anunció que se extenderán este tipo de actividades a las siete parroquias de San Francisco, con el objetivo de crear más oportunidades para el desarrollo de las mujeres.

Noticia al Día / Nota de prensa