Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

San Francisco iniciará rehabilitación integral de la carretera vía Perijá

El anuncio se realizó la noche del jueves 18 de septiembre, durante una inspección a las labores de recuperación vial que se ejecutan en la Avenida 48, vía La Cañada

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El alcalde del municipio San Francisco, Héctor Soto, anunció que la próxima semana comenzarán los trabajos de rehabilitación integral en la carretera vía Perijá, como parte del Plan Cayapa Integral de los Servicios Públicos.

El anuncio se realizó la noche del jueves 18 de septiembre, durante una inspección a las labores de recuperación vial que se ejecutan en la Avenida 48, vía La Cañada.

Acompañado por representantes del Poder Popular Organizado, directores y enlaces del ayuntamiento sureño, Soto detalló que en esta arteria se llevarán a cabo trabajos de reasfaltado, iluminación, instalación de tachas reflectivas, pintura de brocales, demarcación, ornato, señalización y rehabilitación del sistema de semáforos.

Estas acciones están enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones de la Patria, orientado al fortalecimiento de la infraestructura urbana y la mejora de la movilidad en la ciudad.

Sobre la vía inspeccionada, el alcalde destacó que fueron intervenidos cerca de ocho kilómetros, con participación activa de los cuatro niveles de gobierno: nacional, regional, municipal y comunal. Esta obra beneficiará directamente a los habitantes de las parroquias San Francisco, Domitila Flores, Marcial Hernández y Francisco Ochoa, así como a quienes transitan diariamente por esta ruta.

En relación con otras zonas del municipio, Soto informó que también se están desarrollando trabajos en la Avenida 5 de San Francisco y en la calle 171 de La Coromoto, las cuales serán reinauguradas próximamente. “Gracias al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro y al apoyo del gobernador Luis Caldera, seguimos avanzando. No descansaremos hasta ver a San Francisco convertida en una ciudad potencia”, expresó.

Noticia al Día / Nota de prensa

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
