Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

San Francisco inició limpieza de costas del Lago de Maracaibo

Por Andrea Guerrero

Foto: Nota de prensa
El Instituto Público Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur), liderado por Carlos Calles, ejecutó una mega jornada de saneamiento ambiental en las costas del Lago de Maracaibo.

La alcaldía de San Francisco continúa cumpliendo con la limpieza y armonización de espacios para la recreación de la ciudadanía, en esta oportunidad con un equipo de trabajadores de aproximadamente 98 personas, distribuidos en seis cuadrillas en los alrededores de la imponente Plaza Bolívar del municipio.

El equipo de Imasur, a través de la dirección de Plazas y Parques, la dirección de Saneamiento Ambiental y la dirección de Educación Ambiental, iniciaron la jornada desde tempranas horas para llevar a cabo la higienización de estos espacios, con el objetivo de recuperar este tramo de la costa del lago.

"Bajo el liderazgo del alcalde Gustavo Fernández Méndez, seguimos cumpliendo con nuestras labores para el rescate de las costas del Lago de Maracaibo, en conmemoración de este día tan importante", indicó Efraín Chirinos, coordinador general de la dirección de Saneamiento Ambiental de Imasur.

José Flores, representante de la dirección de Educación Ambiental de Imasur, manifestó la importancia de conservar los espacios públicos de todo el municipio San Francisco.

"Estamos trabajando en función de seguir en esta gran cruzada de limpiar nuestras playas, nuestras costas, ya que todos los días debemos estar en la calle concientizando a los ciudadanos, en pro de que escudemos nuestro medioambiente y la mejor manera es mantenerlo limpio”.

De esta forma, la Alcaldía de San Francisco continúa la labor de sanear las costas y todos sus alrededores, mediante la recolección de desechos sólidos y vegetales, con el propósito de que todos los ciudadanos puedan gozar de espacios libres de enfermedades y plagas que permitan el disfrute de las familias sanfranciscanas con total tranquilidad.

Noticia al Día / Nota de prensa

