San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles en la Bajada de La Chinita

En el marco de las festividades religiosas más emblemáticas del Zulia, este sábado fue instalado un backing con las imágenes del beato José Gregorio Hernández y la beata Madre Carmen Rendiles en la entrada principal de la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Maracaibo.

La estructura, ubicada en el acceso frontal del templo, forma parte de los elementos ornamentales que acompañan la bajada solemne de la Virgen de Chiquinquirá, celebrada hoy con profunda devoción por miles de fieles. El backing presenta a los beatos venezolanos en actitud contemplativa, junto a frases que exaltan la fe, la esperanza y el servicio cristiano.

La instalación fue impulsada por la comunidad parroquial y grupos de apostolado, como gesto de homenaje a dos figuras que representan el compromiso espiritual y social de la Iglesia en Venezuela. José Gregorio Hernández, médico de los pobres, y Madre Carmen Rendiles, fundadora de las Siervas de Jesús, son referentes de entrega, humildad y vocación.

La bajada de la Virgen, que marca el inicio oficial de las festividades chiquinquireñas, estuvo acompañada de cantos, oraciones y expresiones de fervor popular. El templo fue engalanado con flores, luces y elementos devocionales que reflejan el amor del pueblo zuliano por su patrona.

Autoridades eclesiásticas destacaron el valor simbólico del backing como parte del mensaje de unidad espiritual y renovación de la fe, en una jornada que une tradición, cultura y esperanza.

Noticia al Día