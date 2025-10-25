Sábado 25 de octubre de 2025
Al Dia

San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles en la Bajada de La Chinita

La instalación fue impulsada por la comunidad parroquial y grupos de apostolado, como gesto de homenaje a dos figuras que representan el compromiso espiritual y social de la Iglesia en Venezuela

Por Andrea Guerrero

San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles en la Bajada de La Chinita
Foto: José Gregorio Flores
En el marco de las festividades religiosas más emblemáticas del Zulia, este sábado fue instalado un backing con las imágenes del beato José Gregorio Hernández y la beata Madre Carmen Rendiles en la entrada principal de la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Maracaibo.

La estructura, ubicada en el acceso frontal del templo, forma parte de los elementos ornamentales que acompañan la bajada solemne de la Virgen de Chiquinquirá, celebrada hoy con profunda devoción por miles de fieles. El backing presenta a los beatos venezolanos en actitud contemplativa, junto a frases que exaltan la fe, la esperanza y el servicio cristiano.

La instalación fue impulsada por la comunidad parroquial y grupos de apostolado, como gesto de homenaje a dos figuras que representan el compromiso espiritual y social de la Iglesia en Venezuela. José Gregorio Hernández, médico de los pobres, y Madre Carmen Rendiles, fundadora de las Siervas de Jesús, son referentes de entrega, humildad y vocación.

La bajada de la Virgen, que marca el inicio oficial de las festividades chiquinquireñas, estuvo acompañada de cantos, oraciones y expresiones de fervor popular. El templo fue engalanado con flores, luces y elementos devocionales que reflejan el amor del pueblo zuliano por su patrona.

Autoridades eclesiásticas destacaron el valor simbólico del backing como parte del mensaje de unidad espiritual y renovación de la fe, en una jornada que une tradición, cultura y esperanza.

Noticias Relacionadas

Adolescente pierde parte del intestino tras ingerir unos 100 imanes

Al apretarse, causaban la muerte de varias áreas de tejido por falta de sangre, lo que se conoce como necrosis por presión
Al Dia

La devoción a nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y sus milagros

Hoy miles de fieles se congregan en Maracaibo para rendir homenaje a la patrona espiritual del Zulia, y agradecer por sus milagros concedidos.
Zulia

Gobernador Caldera: En el aniversario del natalicio de Rafael Urdaneta renovamos el compromiso de la ética y la moral

El acto central tuvo lugar en la Plaza Rafael Urdaneta, ubicada en el casco histórico de la ciudad, donde autoridades regionales, civiles, militares, académicas y comunitarias rindieron homenaje a su legado
Cultura

Al ritmo de la gaita zuliana con Los Chiquinquireños la Virgen Morena comenzó a descender de su altar

Tras culminar la Eucaristía Solemne, a las seis y media de la tarde, la sagrada y venerada imagen de Nuestra…

