Santa Misa se realizará este viernes para marcar el inicio de las fiestas patronales 2025

La Parroquia Chiquinquirá invitó a toda la feligresía a participar en la Santa Misa de este viernes 24 de octubre a las 5:00 p. m., acto que marcará el inicio oficial de las fiestas patronales 2025 con la esperada Bajada de la Virgen.

La ceremonia será presidida por el párroco rector, presbítero Nedward Andrade, y contará con la presencia de servidores de María, agrupaciones gaiteras y devotos de toda la ciudad. Al finalizar la misa, la comunidad parroquial recorrerá las avenidas y calles del sector con la tradicional entrega de pasquines, como expresión de fe y anuncio popular de las festividades.

La Bajada de la Virgen es uno de los momentos más significativos del calendario mariano zuliano, donde el retablo de Nuestra Señora de Chiquinquirá desciende desde su nicho hasta el altar mayor, dando inicio a semanas de celebraciones litúrgicas, culturales y comunitarias.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá