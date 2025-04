Santa tiene 62 años, cuatro hijos, tres nietos y vive en Maracaibo: No es fantasía ¡existe!

Carismático y juguetón. Así es el nuevo Santa Claus que esta temporada decembrina se está presentando en fiestas, centros comerciales, clubes y eventos privados tanto en Maracaibo como en el municipio San Francisco, llevando a grandes y chicos la magia de este trascendental personaje que por cientos de años, ha sido el segundo encanto de la Navidad después del nacimiento del Niño Jesús.

En una entrevista exclusiva para NAD, el nuevo Santa Claus expresó que son muchas las muestras de cariño que ha recibido durante sus primeras apariciones, en las cuales se ha topado con niños que no creen en esta tradición y que ha tenido que convencerlos para que se mantenga viva la fantasía del personaje y las Navidades sean más significativas, pues sostiene que no se debe "dañar" esa ilusión.

Foto: Rosell Oberto.

"Compartir e interactuar de esta manera con tantos niños para mí es una bendición de Dios. Cuando me ven que entro a un lugar todo se vuelve una algarabía y se me acercan para ver si este Santa Claus es de verdad. Me jalan el pelo, la barba, tocan el traje que llevo puesto, preguntan por los renos, en fin, es una fantasía que hay que mantenerles viva y no dejar que desaparezca", expresó el nuevo Santa.

En este sentido, le recomienda a aquellos padres que por diferentes circunstancias no mantienen la tradición de Santa Claus, ser más empáticos con sus hijos en ese aspecto y no quitarles el anhelo de recibir un regalo en Navidad, sea proveniente del Polo Norte o del Niño Jesús. Sostiene que este tipo de creencias fortalecen la unión familiar, sensibiliza a las personas y las lleva de nuevo a la infancia.

Foto: Rosell Oberto.

Manifestó que los obsequios que entrega durante la Noche Buena van acorde al comportamiento de cada niño todo el año, por lo que enfatizó que aquellos niños desobedientes y que sacan malas calificaciones, no pueden esperar un regalo similar al que recibiría otro que sí le haga caso a sus padres y en el colegio donde estudie, tenga respeto por sus maestros y sea un buen estudiante.

Los renos tienen su propio médico veterinario

El hombre que le está dando vida al nuevo Santa Claus se llama Rodolfo Enrique Atencio Urdaneta y tiene 62 años de edad. Nació en Maracaibo y es médico veterinario de oficio, razón por la que sus renos gozan de buena salud y a pesar del clima extremo del Polo Norte, muy poco se enferman. Es padre de cuatro hijos y abuelo de tres nietos, quienes han sido su mayor inspiración para encarnar este personaje.

Foto: Rosell Oberto.

Aseguró que durante años, una de sus hijas le recomendó que se vistiera de Santa Claus y amenizara fiestas privadas, pero siempre se negó. Sin embargo, con el nacimiento de sus nietos, se fue sensibilizando poco a poco hasta que en 2024 decidió hacerlo, teniendo una excelente aceptación por el parecido que tiene con la tradicional imagen que todo el mundo conoce desde el siglo pasado.

Foto: Rosell Oberto.

Foto: Rosell Oberto.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Rosell Oberto, pasante