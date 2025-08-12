Se aproxima un palo de agua en Maracaibo este martes en horas de la tarde

A las 5:00 p. m. de este martes 12 de agosto, se espera un fuerte aguacero en la ciudad de Maracaibo, según reportes meteorológicos locales. El fenómeno, conocido popularmente como “palo de agua”, podría estar acompañado de ráfagas de viento, actividad eléctrica y descenso de temperatura.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar previsiones, especialmente quienes transitan por vías principales como la Circunvalación 1, Delicias y la avenida La Limpia, donde suelen registrarse anegaciones durante lluvias intensas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé que la inestabilidad atmosférica se mantenga en la región zuliana durante las próximas horas, producto de la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical con núcleos convectivos de evolución rápida.

Foto: Xiomara Solano

