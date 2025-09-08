Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Pasadas las 5:30 a. m. de este lunes, 8 de septiembre se desprendió tremendo palo de agua en los municipios Maracaibo y San Francisco.

Y así la capital zuliana celebra sus 496 años, con una lluvia de bendiciones, de la cual se espera no haya afectaciones que lamentar.

En tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en un acertado pronóstico anunció lluvias o chubascos para el día de hoy en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Miranda, sur de Guárico, norte de Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Los Andes y Zulia.

Foto: Will Marval Foto: Will Marval Foto: Will Marval Foto: Will Marval

