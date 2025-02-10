Se dinamiza el comercio en Maracaibo por el Día de San Valentín

Distintos puntos de la ciudad, incluidos los principales centros comerciales, lucen desde el pasado fin de semana repletos de adornos alusivos a la fiesta de San Valentín o Día de los Enamorados. Corazones, globos, arreglos florales y otros elementos decorativos se mezclan con los regalos disponibles para los consumidores, que van desde reconocidas fragancias, relojes, anillos y otras joyas, hasta teléfonos celulares, equipos modernos de computación, calzado y vestimenta.

Foto: Will Marval

Muchos locales comerciales se vieron hoy abarrotados de arreglos florales y detalles personalizados, ideales para aquellas parejas que desean hacerse un regalo especial este 14 de febrero, Día de San Valentín o del Amor y la Amistad. En cada rincón de la ciudad, se pueden encontrar opciones variadas para sorprender a esa persona especial.

Foto: Will Marval

Como es tradición, esta fecha impulsa el comercio local, especialmente en los emprendimientos dedicados a la venta de flores naturales. Vendedores ambulantes han tomado distintos puntos de la ciudad ofreciendo arreglos de todos los tamaños y precios, brindando opciones accesibles para todos los bolsillos. El color rojo y rosa predominan en las calles, mientras los comerciantes esperan con entusiasmo que las ventas se mantengan en alza hasta el día central de la celebración.

Foto: Will Marval

