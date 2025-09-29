Se esperan lluvias con actividad eléctrica en varias regiones del país durante la noche en el Zulia

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para las próximas seis horas, comprendidas entre las 18:00 y las 24:00 (hora legal venezolana), se prevé el desarrollo de núcleos convectivos que generarán precipitaciones de intensidad variable en diversas zonas del país. Algunas de estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Las regiones con mayor probabilidad de afectación incluyen los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales y Occidentales, Lara, Falcón, la región Andina y Zulia.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos, y mantenerse atentos a los reportes oficiales emitidos por el Inameh y los organismos de protección civil.

Este tipo de condiciones atmosféricas son comunes durante la transición hacia la última fase del período lluvioso en Venezuela, por lo que se insta a seguir las recomendaciones de seguridad y evitar exponerse en espacios abiertos durante tormentas eléctricas.

Noticia al Día / Inameh