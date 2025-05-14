Una reacción casi inmediata se evidenció en este emblemático sitio turístico de Maracaibo, luego de que Noticia al Día denunciara la acumulación de desechos sólidos que abarrotaban la importante plaza donde se erige la estatua del insigne escritor y periodista Rafael María Baralt.

Foto: Xiomara Solano

La Plaza Baralt, testigo de innumerables acontecimientos históricos, desde los primeros tranvías de tracción animal hasta los impulsados por batería, siempre ha permanecido como un referente frente al Convento y la calle Bolívar. En la calle 98A, conocida como Zamora, donde se localiza el tradicional "Castillo", se encuentra adyacente la vía con diversos puestos de venta.

Foto: Xiomara Solano

Comerciantes y vendedores ambulantes del entorno, se vieron en la necesidad de depositar la basura incluso en el pedestal de la Plaza, como medida para alertar a las autoridades y lograr la limpieza de este importante espacio turístico.

Foto: Xiomara Solano

En menos de 48 horas de la publicación de Noticia al Día, cuadrillas de limpieza del IMAU se presentaron en el lugar y procedieron a restaurar el aspecto que merece este sitio. Un zapatero ubicado en la esquina frente a la estatua de Baralt comentó: "Llegaron unos 15 hombres dando instrucciones y recogieron la basura rápidamente. Solo faltaría un baldeo general para que todo quede impecable".

Foto: Xiomara Solano

Un espacio descuidado

La Plaza Baralt de Maracaibo ha presentando signos evidentes de deterioro y falta de mantenimiento en sus pisos, situación que ha afectado su estado general y ha disminuido su atractivo para los ciudadanos, llegando al punto de que personajes tradicionales como limpiabotas y vendedores de café han abandonado el lugar.

Foto: Xiomara Solano

La alcaldía intervino durante el fin de semana, devolviéndole parcialmente su imagen. Lo ideal sería que este espacio público fundamental, se incluyera en planes de revitalización integral para el pleno disfrute de residentes y visitantes, transformándose en un lugar acogedor y de encuentro mediante la mejora de su infraestructura y sus elementos ornamentales.

Noticia al Día

Fotos Xiomara Solano