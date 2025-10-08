Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Durante las próximas seis horas, entre las 6:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, se espera cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional, según el pronóstico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

No obstante, se prevé el desarrollo de núcleos convectivos que podrían generar precipitaciones dispersas en zonas específicas del país. Las regiones con mayor probabilidad de lluvias incluyen Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Sucre, la Región Insular, el Centro Norte Costero, Yaracuy, el sur de Guárico, el este de Falcón, los Llanos Occidentales, los Andes y el estado Zulia.

En el caso del Zulia, se recomienda especial atención en municipios del eje metropolitano y la subregión Perijá, donde podrían presentarse lluvias de corta duración acompañadas de actividad eléctrica ocasional.

Las autoridades exhortan a la población a tomar previsiones ante posibles variaciones del clima, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o interrupciones del servicio eléctrico. Se mantiene el monitoreo constante y se invita a seguir los reportes oficiales para mantenerse informados.

Noticia al Día / Inameh