Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Las regiones con mayor probabilidad de lluvias incluyen Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Sucre, la Región Insular, el Centro Norte Costero, Yaracuy, el sur de Guárico, el este de Falcón, los Llanos Occidentales, los Andes y el estado Zulia

Por Andrea Guerrero

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia
Foto: Agencia
Durante las próximas seis horas, entre las 6:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, se espera cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional, según el pronóstico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

No obstante, se prevé el desarrollo de núcleos convectivos que podrían generar precipitaciones dispersas en zonas específicas del país. Las regiones con mayor probabilidad de lluvias incluyen Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Sucre, la Región Insular, el Centro Norte Costero, Yaracuy, el sur de Guárico, el este de Falcón, los Llanos Occidentales, los Andes y el estado Zulia.

En el caso del Zulia, se recomienda especial atención en municipios del eje metropolitano y la subregión Perijá, donde podrían presentarse lluvias de corta duración acompañadas de actividad eléctrica ocasional.

Las autoridades exhortan a la población a tomar previsiones ante posibles variaciones del clima, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o interrupciones del servicio eléctrico. Se mantiene el monitoreo constante y se invita a seguir los reportes oficiales para mantenerse informados.

Noticia al Día / Inameh

Última Hora

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje:

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl:

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Muertos y heridos por un ataque ucraniano que afectó infraestructura civil en Rusia

Noticias Relacionadas

Internacionales

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

"Hoy, junto con el obispo (de El Paso) Mark Seitz y miembros de la comunidad de inmigrantes, Hope Border se ha reunido con el papa León y le ha entregado mensajes y un vídeo de quienes temen las deportaciones masivas de Trump", informó en X Dylan Corbett, director ejecutivo de la organización
Zulia

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Su familia informó que el acto de despedida se realizará en un ambiente de recogimiento, abierto a quienes deseen acompañar y expresar sus condolencias
Internacionales

Muertos y heridos por un ataque ucraniano que afectó infraestructura civil en Rusia

Dos edificios residenciales y cinco autos también se vieron afectados por el ataque
Nacionales

Presidente Maduro se reunió con embajador de China para afianzar relaciones diplomáticas

El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió este martes 7 de octubre con el embajador…

