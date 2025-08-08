Se prevé incremento de lluvias y actividad eléctrica en varias regiones del país durante la noche

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para el período comprendido entre las 18:00 y las 24:00 horas de este viernes se espera un aumento de la cobertura nubosa en buena parte del territorio nacional, acompañado de precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Según el reporte oficial, las zonas donde se prevé mayor intensidad y frecuencia de estos fenómenos son nuestra Guayana Esequiba, el norte del estado Bolívar, Anzoátegui, los Llanos Occidentales y el estado Mérida.

El organismo recomienda a la población tomar previsiones ante posibles afectaciones por lluvias, especialmente en áreas vulnerables a deslizamientos o crecidas de ríos.

Asimismo, se exhorta a mantenerse atentos a los canales oficiales de información y seguir las recomendaciones de Protección Civil y demás autoridades competentes.

Noticia al Día / Inameh