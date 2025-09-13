Se recupera bombero héroe de la explosión en San Francisco

El joven Osmel Villasmil, de 20 años, miembro del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos del estado Zulia, evoluciona favorablemente tras sufrir un trauma craneoencefálico producto de la explosión ocurrida en la Zona Industrial del municipio San Francisco, registrada en horas de la mañana del jueves.

Villasmil ingresó al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum) con diagnóstico de trauma múltiple, predominante en la región craneal y en la extremidad superior izquierda. Presentaba somnolencia y una herida abierta en la zona occipital, con exposición de fractura.

Gracias a la rápida intervención del equipo de guardia del SAHUM —integrado por los neurocirujanos Andrés Granados, Anderson Moreira y Andrés Quisiguiña, junto a la anestesióloga Xiordalin Hernández— se logró estabilizar al paciente. La operación contó con el respaldo del gobernador del estado Zulia, Luis Gerardo Caldera, quien se mantuvo atento al desarrollo del caso.

Actualmente, Villasmil se encuentra sin déficit neurológico aparente y continúa bajo tratamiento para el dolor y antibióticoterapia, según informó el equipo médico dirigido por la doctora Oneida Osorio Muñoz, gerente del servicio de neurocirugía del hospital.

La recuperación del joven bombero representa un avance positivo en medio de las labores de atención a los afectados por el siniestro, que aún es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Noticia al Día / Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo