Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

A las 6:43 de la mañana de este sábado se registró un movimiento telúrico de magnitud 3.2 en la escala de Richter, localizado a 43 kilómetros al sureste de Bachaquero, estado Zulia.

Según el reporte preliminar, el evento sísmico tuvo una profundidad de 3.5 kilómetros y fue percibido levemente en zonas cercanas al epicentro, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas afectadas.

Organismos de gestión de riesgo y protección civil se mantienen atentos ante posibles réplicas y recomiendan a la población seguir las medidas preventivas en caso de nuevos movimientos.

Noticia al Día / Funvisis