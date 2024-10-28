Se registró un temblor en Bachaquero en horas de la mañana de este lunes 28-Oct

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), reportó este lunes 28 de octubre un sismo de magnitud de 3.7 en la escala de Richter y se localizó a 48 kilómetros al noreste de Bachaquero, estado Zulia.

El evento sísmico ocurrió a las 8:22 de la mañana, hora local, con una profundidad de 23,9 kilómetros. Además de Bachaquero, el sismo también se sintió en localidades cercanas como Mene de Mauroa, ubicada a 49 kilómetros al sureste del epicentro.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personales a causa de este temblor.

Noticia al Día / Funvisis