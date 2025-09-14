Se viene un palo de agua en Maracaibo

Para las próximas seis horas, entre las 6:00 y las 12:00, se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del estado Zulia, con posibilidad de lluvias o chubascos aislados debido a la presencia de núcleos convectivos en la región.

El pronóstico fue emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), que advierte sobre mantos nubosos asociados a sistemas atmosféricos inestables, capaces de generar precipitaciones de corta duración pero con intensidad variable. Las zonas más propensas incluyen áreas del centro y sur del estado, así como sectores cercanos a la Sierra de Perijá.

Las autoridades recomiendan precaución ante posibles acumulaciones de agua en zonas urbanas y rurales, especialmente en sectores con drenaje limitado o propensos a deslizamientos.

Además del Zulia, se esperan condiciones similares en otras regiones del país, como el norte de Monagas y Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales y Centrales, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Lara y la región de Los Andes. En el resto del territorio nacional se mantendrá la nubosidad parcial, sin eventos atmosféricos significativos.

Noticia al Día / Inameh