Secretaría de Cultura y Galerías Mall firmarán convenio para actividades gratuitas

La Secretaría de Cultura de la Gobernación del Zulia anunció la firma de un convenio con el centro comercial Galerías Mall, que permitirá ofrecer un programa permanente de actividades culturales y recreativas gratuitas, para beneficiar especialmente a niños y jóvenes de bajos recursos del oeste de Maracaibo.

La información la suministró el secretario de Cultura, Giovanny Villalobos, el pasado viernes 8 de agosto, tras asistir, en representación del gobernador Luis Caldera, al acto de reinauguración de la pista de hielo del mencionado centro comercial, que estuvo cerrada durante 12 años.

"Esta reapertura es una gran noticia para todos los zulianos y con este convenio nos aseguramos de que el disfrute sea para todos", expresó Villalobos junto a la directiva de Galerías Mall.

El acuerdo, aún por formalizarse, garantizará a los niños de bajos recursos el acceso gratuito no solo a la pista de hielo, sino también a las salas de cine y a una variedad de actividades artísticas que llevará la Secretaría de Cultura a este espacio, como: teatro, títeres, música, pintura y literatura, con el objetivo de fomentar la recreación y el aprendizaje.

Esta iniciativa forma parte del plan vacacional comunitario Venezuela Ríe 2025, impulsado por el Gobierno nacional y que busca garantizar el disfrute y la sana recreación de las familias zulianas.

Villalobos sugirió que el mall se convierta en un espacio con "las tres C", denominándolo centro comercial cultural Galerías Mall, para darle un nuevo propósito al lugar, ubicado en la avenida La Limpia.

Apoyo integral

El titular de Cultura en la región zuliana destacó que el convenio forma parte de un esfuerzo conjunto para mejorar también el entorno del centro comercial.

"Estamos embelleciendo la zona con asfaltado e iluminación. A cambio, el centro comercial se compromete a mantener las áreas verdes. Además, estamos interviniendo el distribuidor Humberto Fernández Morán con iluminación y seguridad turística y patrimonial para que las familias puedan venir con tranquilidad", afirmó.

Por otro lado, en colaboración con el gobierno municipal, la Secretaría de Cultura también planificará una serie de eventos para cerrar el año, que incluye el encendido de la Navidad, la Feria de la Chinita, el 30 aniversario de Galerías Mall, Expozulia y competencias de pesebres en las comunidades, buscando cerrar el 2025 con paz y alegría.

La reinauguración de la pista de hielo fue un evento de mucha alegría que contó con la participación del Ballet Nacional del Zulia, la agrupación Gaitas sin Fronteras, el grupo de patinaje Maracaibo Bajo Cero y los personajes de Somos Pequis.

El espectáculo principal estuvo a cargo de "El Volcán de América", Argenis Carruyo, quien ofreció una presentación bailable para celebrar la reactivación de la pista de hielo en este espacio de la ciudad de Maracaibo.

