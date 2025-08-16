Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Para evaluar las condiciones de infraestructura, identificar necesidades de equipamiento médico, insumos, medicamentos, mobiliario y personal de salud, la secretaria y Autoridad Única de Salud, Dra. Noly Fernández, visitó la Clínica Nutricional Infantil "Dr. Américo Negrette" y el Servicio de Educación y Recuperación Nutricional (SERN), ubicados en Mara y Guajira, respectivamente.

En el recorrido por la clínica nutricional del municipio Mara, el pasado 13 de agosto, Noly Fernández estuvo acompañada por el alcalde Edgar Labarca.

Durante su visita al SERN, en Guajira, la secretaria de Salud fue recibida por Carmen Cambar, directora de la Alcaldía Indígena Bolivariana de Guajira, y Aisquel Fernández, epidemióloga municipal.

Fernández realizó estas inspecciones por instrucciones del gobernador Luis Caldera. En los recorridos pudo supervisar el funcionamiento de estos espacios.

Ambos centros forman parte de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno nacional, para garantizar la recuperación nutricional de niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes en situación de vulnerabilidad, mediante el tratamiento oportuno y la promoción de una alimentación saludable, con el apoyo del Instituto Nacional de Nutrición y el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

La Gobernación del Zulia, a través de la Secretaría de Salud reafirma su compromiso para trabajar en el fortalecimiento de la red de atención nutricional y la protección de los derechos fundamentales de la población, especialmente infantil.

