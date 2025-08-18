Sepa cuales son los precios de los útiles y uniformes escolares para el regreso a clases

Miles de estudiantes se preparan para retomar las actividades académicas en todo el país. Las autoridades educativas declararon recientemente que las clases iniciaran formalmente en todos los niveles el 15 de septiembre y por ello, una de las preocupaciones de los representantes es cómo están los precios de los útiles escolares y de los uniformes para el regreso a clases 2025-2026.

En Maracaibo, específicamente en el casco central de la ciudad, los centros comerciales fijaron los precios ofertados de los Jumper en 5-8 dólares, las camisetas de talla preescolar en 4-6 dólares, mientras que las de primaria abarcan los 7-8$ y las de bachillerato de primero a tercer año cuestan 9$. Las chemisses de cuarto y quinto año cuestan de 10 a12 en divisas, mientras que las medias de dos pares por seis dólares.

Para este nuevo ciclo académico, muchos comerciantes establecieron los costos de los útiles escolares como por ejemplo los cuadernos individuales en 110 bolívares, los creyones en 250 Bs, las cajas de lápices en 200 bolívares, las pegas adhesivas en 60 y los marcadores individuales en 90bs detalló el encargado de una papelería en el centro de la ciudad.

La lista escolar contiene los siguientes materiales: 12 cuadernos, una caja de lápiz, una caja de crayones, un borrador, un sacapuntas con depósitos, un kit de temperas, una plastilina, un marcador fino, un marcador grueso y una pega por tan solo 20$ a la actual tasa BCV.

Noticia al Día / Pasante Jesús Fernández