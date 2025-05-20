Séptima edición de Noche de Retreta de Alcaldía de Maracaibo reunió a más de 450 personas en la Calle Carabobo

Más de 450 marabinos disfrutaron de la séptima edición de la Noche de Retreta realizada en la tradicional Calle Carabobo, actividad que la Alcaldía de Maracaibo a través de la Dirección de Turismo pone a disposición de los ciudadanos que deseen pasar un rato en familiar y de recreación.

Esta edición del 17 de mayo tuvo un toque diferente al agregarse el concurso de karaoke, que se convirtió en el principal atractivo de la velada que evidencia el talento de los marabinos para el canto.

El alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero Martínez, destacó la importancia de impulsar eventos para el disfrute familiar. “A pesar de la lluvia es satisfactorio ver cómo los marabinos vinieron a disfrutar de la Noche de Retreta que desde 2022 es alegría para todos”.

Romero Martínez recorrió toda la Calle Carabobo y compartió con los asistentes. Recordó que hasta la fecha más de tres mil marabinos han participado en la famosa Noche de Retreta.

Otra noche de alegría

El concurso de karaoke fue el plato principal y dejó ganadores que recibieron premios por las marcas participantes, Polar y LiLian Spa. Palmarejo, Caribe Resto Bar, y Casa del Sol; empresas que hacen vida en la Calle Carabobo, formaron parte del evento.

Juan Urdaneta, director de Turismo, explicó que en esta edición se cambió la dinámica. “Quisimos ofrecer otras alternativas al público que se acercó a disfrutar de esta maravillosa velada y el karaoke fue una excelente elección”.

Los ganadores fueron Iníbel Reyes, quien obtuvo el primer lugar con la interpretación de La loba, de Las Chicas del can. El segundo lugar fue para Luis Ferrer, que deleitó al presente con un tema de Luis Miguel, mientras que Marlon Herrera se alzó con el tercer lugar, cantando Loco de Vicente Fernández.

Además, la Noche de Retreta contó con la participación de los gaiteritos de la escuela Heriberto Molina, adscritos al Instituto Municpal de la Gaita (IMGRA), quienes fueron los encargados de apertura esta séptima edición.

Del mismo modo, Alberto Fereira, y su orquesta, cerró con broche de oro la velada, que permitió el reencuentro de decenas de familias.

Nelson Alemán, participante de la Noche de Retreta, indicó que este movimiento que se realiza en la Calle Carabobo permite abrir un espacio cultural y recreativo para todos lo que la visiten. “Es fantástico que se siga promoviendo estas actividades”, mencionó.

