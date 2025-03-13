Abel Zapata lucha contra la leucemia y necesita apoyo económico para su tratamiento

Abel Zapata enfrenta una dura batalla contra la leucemia linfoblástica de alto riesgo y requiere urgentemente apoyo económico para costear su tratamiento.

Diagnosticado recientemente, Abel necesita transfusiones de sangre y plaquetas recurrentes, quimioterapia, antibióticos, medicamentos y exámenes de sangre diarios.

La situación de Abel es crítica, ya que su tratamiento exige una gran cantidad de recursos que su familia no puede cubrir.

Abel requiere diariamente:

Transfusiones de sangre y plaquetas

Quimioterapia

Antibióticos

Medicamentos generales y patológicos

Exámenes de sangre generales cada dos días: Hematología completa Electrolitos (todos) Infecciosos (todos) Coagulación (todos) Bioquímica sanguínea (todos)



La familia de Abel ha habilitado los siguientes medios para recibir donaciones:

Pago Móvil: 18.147.235 / 0414-4456884 / Banesco 21.454.806 /0424-3006975 / Bancaribe



Para más información, puedes contactar a la familia de Abel a través de los siguientes números de teléfono: 0414-4456884 / 0424-3006975

Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para Abel y su familia. La difusión de este mensaje también es fundamental para alcanzar a más personas que puedan colaborar.

