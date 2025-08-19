Ayudemos a Alan: necesita con urgencia seis ampollas de inmunoglobulina

Un menor de nueve años, identificado como Alan Jonas, se encuentra hospitalizado en una unidad pediátrica especializada del estado Zulia tras presentar un cuadro clínico grave compatible con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C), una condición vinculada a infecciones virales que puede comprometer múltiples órganos.

El paciente fue ingresado el pasado 30 de diciembre de 2023, luego de manifestar fiebre persistente, tos seca y dificultad respiratoria. Ante la evolución del cuadro, se realizaron estudios que confirmaron neumonía de origen no determinado, lo que motivó la intervención de especialistas en neumología e infectología pediátrica.

Como parte del tratamiento, el equipo médico indicó la administración de inmunoglobulina humana Gal al 5% y Gal al 15%, en una dosis total de 6 ampollas, con el objetivo de modular la respuesta inflamatoria del organismo. Además, se le brinda soporte clínico respiratorio y seguimiento hematológico, ya que también fue diagnosticado con anemia falciforme.

La atención médica está siendo coordinada por la doctora Emily Finizalez, bajo el plan de salud de la Fundación RAP CI, en convenio con el sistema LAN Médico Salud Zulia.

La persona o institución que desee colaborar con el pequeño Alan Jonas González favor comunicarse con su mamá Andreina González al siguiente número 04149685084.

Noticia al Día