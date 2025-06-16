Ayudemos a Carmen Ramón Quero Arias a salir adelante

El señor Carmen Ramón Quero Arias, de 72 años, necesita tu ayuda para seguir disfrutando de su salud. Arias, presenta coágulos de sangre encima del cerebro, a raíz de una caída que tuvo.

Para disolver los coágulos de sangre necesita una cirugía craneal, sin embargo para llevarla a cabo se necesita alquilar un kit que tiene un costo de mil 235 dólares. Aun cuando han recibido ayuda, todavía les falta completar para la intervención.

Los insumos los tienen solo falta para poder alquilar el kit y que mi papá pueda ser intervenido.

Cada granito cuenta:

Pago móvil:

Banco de Venezuela

C.I: 19.393. 565

Telf: 0412-071-3081.

Noticia al Día