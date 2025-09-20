La familia de Juan José Ocando León, un joven de 17 años, necesita nuestra ayuda. Juan José necesita una cirugía de oído urgente, pero no tienen los recursos para cubrir el costo.

Desde hace cinco años, Juan ha luchado contra una grave infección bacteriana que le perforó el tímpano y se alojó en el hueso mastoideo, muy cerca de su cerebro. Esto podría traerle consecuencias muy serias si no se opera pronto.

El costo de la cirugía es de $4,080, un monto que sus padres no pueden reunir. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, nos permitirá acercarnos a la meta para que Juan José pueda operarse y recuperar su salud.

Para ayuda: Thaide León C.I. N° 9.780.720

Dirección: Av. 3E entre calles 82B- 83 casa # 82B-31

Sector Valle Frio Parroquia Santa Lucia

Teléfonos de contacto:

04146617179(Thaide León)

0414-9600952(Juan Ocando)

