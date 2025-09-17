Miércoles 17 de septiembre de 2025
Ayudemos a Leonella: Joven estudiante de LUZ necesita cirugía urgente por tumor renal

Leonella Romero es una joven de 21 años, estudiante de Idiomas Modernos en la ilustre Universidad del Zulia (LUZ), y…

Por María Briceño

Ayudemos a Leonella: Joven estudiante de LUZ necesita cirugía urgente por tumor renal
Foto: Cortesía
Leonella Romero es una joven de 21 años, estudiante de Idiomas Modernos en la ilustre Universidad del Zulia (LUZ), y recientemente fue diagnosticada con un angiomiolipoma en el riñón izquierdo, un tumor benigno que requiere intervención quirúrgica urgente y, posiblemente, una nefrectomía izquierda.

El procedimiento médico conlleva gastos elevados, tanto preoperatorios y postoperatorios, sin embargo, su familia no tiene los recursos para costear la intervención, ante ello se ven en la necesidad de pedir tu mano amiga para cubrir los gastos.

Quienes deseen colaborar pueden contactar directamente a la familia o unirse a las campañas solidarias habilitadas en redes sociales para apoyar a Leonella Romero.

Cada donación cuenta:

Pago móvil

Banesco

C.I: 30.933.808.

Telef: 0412-672-49-55

