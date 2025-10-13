Lunes 13 de octubre de 2025
Buscan a gatito extraviado en la zona de Plaza de Toros: responde al nombre de Fly

El número de contacto habilitado para reportes o avistamientos es 0412-3287048

Por Andrea Guerrero

Buscan a gatito extraviado en la zona de Plaza de Toros: responde al nombre de Fly
Foto: Agencia
Familiares y vecinos de la zona de Plaza de Toros se encuentran en la búsqueda de un gatito extraviado desde el pasado miércoles. El felino, llamado Fly, es de color blanco con manchas marrones en la cabeza, la cola y el costado izquierdo, según informaron sus cuidadores.

La desaparición ha generado preocupación entre sus dueños, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales para facilitar su localización. En una de las fotografías compartidas, se observa al animal sobre un mueble oscuro, con expresión tranquila y distintiva mancha marrón en el rostro.

Fly es parte de una familia que lo considera un miembro querido, por lo que se solicita a la comunidad estar atenta y brindar cualquier información que ayude a su regreso. El número de contacto habilitado para reportes o avistamientos es 0412-3287048.

