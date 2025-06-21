Cada granito cuenta: Ayudemos a Ramón Cañizalez

El señor Ramón Cañizales, se encuentra en la UCI del Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), tras ser diagnosticado con un Ictus Isquémico con transformación hemorrágica.

Cañizales, necesita además realizarse unos estudios especiales y comprar medicamentos; sin embargo, no cuenta con los recursos necesarios para costearlos, para ello pide la ayuda de las personas, para salir adelante.

¡Cada granito cuenta!

Pago móvil:

Banco Nacional de Crédito (BNC)

Telf: 0412-684- 1967

C.I: 18.516. 972

Lee también: Servicio público: Ayudemos a Isabel Rivero

Noticia al Día