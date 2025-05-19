Carolina González padece un tumor cerebral y necesita apoyo económico para su operación

Víctima de un tumor cerebral que le ha desmejorado considerablemente su calidad de vida, Carolina Coromoto González Guillén, de 50 años de edad, requiere ayuda económica para someterse de manera inmediata a una delicada operación y así poder retomar sus quehaceres cotidianos.
Según refiere el informe médico de Carolina Coromoto, padece un tumor cerebral que amerita exéresis urgente (extirpación de una parte del cuerpo ya sea un órgano, una lesión o un cuerpo extraño), un kit de aspiración ultrasónica Cusa Excel, un sustituto de Duramadre y un Neuro Drill.
Asimismo, también amerita un kit de esterilización e instrumentos quirúrgicos para el procedimiento médico que necesita. Carolina Coromoto y sus familiares no cuentan con el dinero para comprar estos insumos y en tal sentido, requiere que alguna institución pública o privada la ayude a recuperar su salud.
Ella habita junto a sus seres queridos en una lejana zona perteneciente al oeste de la ciudad denominada La Gallera del Níspero, sector La Rinconada, parroquia Antonio Borjas Romero en Maracaibo, en una casa que ni siquiera es de su propiedad pero afortunadamente la tiene al cuido desde hace tiempo.
Aquellas personas, instituciones u organizaciones sin fines de lucro que quieran colaborar con esta noble causa pueden hacerlo a través de un pago móvil al Banco Digital de los Trabajadores, cédula 12.443.775, número telefónico 0412-1275526, a nombre de Maribel Polanco.
Noticia al Día / José Gregorio Flores