Continúa la busqueda de recursos: La niña Dabianis Ríos necesita una operación con urgencia

Cualquier aporte es de gran ayuda

Por María Briceño

Continúa la busqueda de recursos: La niña Dabianis Ríos necesita una operación con urgencia
La paciente Dabianis Ríos, una niña de 10 años de edad, fue evaluada médicamente en la Hogar Clínica San Rafael, donde se determinó la necesidad de una intervención quirúrgica raquídea especializada para atender una condición compleja de salud.

Por ello se encuentra en la necesidad de nuevamente pedir tu mano ayuda para cubrir está intervención que le salvaría la vida.

De acuerdo al informe emitido por el Dr. César Covarrubia, especialista en Traumatología, Ortopedia y Cirugía de Columna, la paciente presenta un cuadro de mielomeningocele lumbar alto, acompañado de hiperlordosis severa de columna entre T7 y S1, con una curvatura de 90 grados. Esta condición se asocia a trastornos motores en los miembros inferiores, incluyendo paraparesia bilateral, ausencia de reflejos osteotendinosos, deformidad en valgo del pie izquierdo y retracción en equino del pie derecho. A pesar de estas limitaciones, la paciente mantiene control de esfínteres urinario y fecal.

El procedimiento recomendado consiste en una cirugía raquídea con instrumentación desde L7 hasta el sacro, bajo la técnica Doon + Dtt. Para su ejecución se requiere:

  • 20 tornillos pendiculares.
  • 2 barras.
  • injerto óseo integrador (20 Cc).
  • Monitoreo transoperatorio.
  • 1 día en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
  • 5 días de hospitalización en sala.

A pesar de aún no conseguir el dinero sus papás agradecen a todas aquellas personas que se han tomado un minuto para dar su aporte.

