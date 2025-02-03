Desborde de aguas negras y colapso de tuberías genera caos en el sector 18 de Octubre y Altos de Jalisco

Habitantes del sector 18 de octubre y Altos de Jalisco, ubicados en la parroquia Coquivacoa, se encuentran preocupados antes las problemáticas que enfrentan desde el inicio de las lluvias en el 2024, lo que provocó siete puntos de bote de aguas negras entre las dos comunidades ya mencionadas anteriormente, además varias viviendas se encuentran en peligro ante el colapso de tuberías.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Ante ello, la comunidad pide a las autoridades competentes que intervengan en esta situación, ya que ha generado problemas de salud y vialidad.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Foto: cortesía

