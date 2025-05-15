El daño de un transformador dejó sin electricidad a más de 10 familias en el sector Nueva Vía de Maracaibo: Niños y abuelos sufren de calor

La avería de un transformador ubicado en la avenida 28D con calle 70 del sector Nueva Vía en Maracaibo, dejó a más de 10 familias sin el servicio eléctrico, ocasionando malestares a niños y a personas de la tercera edad, quienes desesperados por las altas temperaturas, se salen de sus casas para ventilarse.

Los vecinos que están padeciendo esta situación informaron a Noticia al Día que el transformador en cuestión se encuentra en lo alto del poste G01D03 y que hace meses explotó. Luego, la empresa Corpoelec lo reemplazó por uno nuevo que hace una semana volvió a dañarse.

Desde entonces, más de 10 grupos familiares están pasando "las de Caín" con la ola de calor que impera en la región zuliana y en todo el país a propósito de la temporada de lluvias y la humedad. Los abuelos, principalmente, son los que más sufren esta eventualidad sobre todo por las noches.

"El año pasado ese transformador explotó y estuvimos sin luz alrededor de tres meses. Luego lo reemplazaron y se dañó. Una cuadrilla de trabajadores de Corpoelec vino a Nueva Vía y luego de examinarlo, dijeron que había botado el aceite que tiene por dentro y por eso no funciona", dijo Gerson Jaimes, habitante de la referida comunidad.

Noticia al Día / José Gregorio Flores