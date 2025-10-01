El pequeño Misael Alejandro Lizardo requiere una tomografía cerebral simple y sus padres no pueden costearla

El niño Misael Alejandro Lizardo Boscán tiene apenas 10 meses de nacido y necesita con urgencia una tomografía cerebral simple, pues sus padres no tienen los recursos suficientes para pagarla.

El pequeño nació con problemas de salud y aunque sus progenitores han hecho todo lo humanamente posible para recaudar dinero en pro de su recuperación, no han podido completar el monto que necesitan para pagar el nuevo estudio que requiere.

Aquellas personas de noble corazón, representantes de instituciones, organizaciones públicas o privadas que quieran sumarse a esta causa, pueden hacer un donativo a través del siguiente pago móvil: Banco de Venezuela, cédula 27206429, celular 0414-6796261, a nombre de Tífanny Boscan Ferrer, quien es la madre de este lindo angelito.