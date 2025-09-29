El profesor Michael Marcano se encuentra en UCI y necesita apoyo para costear los gatos médicos

Los alumnos y exalumnos del profesor Michael Marcano, del colegio Los Álamos, en Maracaibo, se encuentra atravesando un momento difícil de su vida, ya que se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) en el Hospital Adolfo Ponds.

Marcano se encuentra entubado, con una crisis hipertensiva, anemia crónica, problemas en sus rodillas y una bacteria infecciosa que inició en la garganta y ya va por los oídos y se quiere evitar que llegue a su cerebro.

El profesor está en el hospital con su mamá, quien es una persona mayor y ya no cuenta con los recursos necesarios para costear los gastos. Por ello, sus alumnos y exalumnos piden la colaboración de todos para que Michael salga adelante.

También estarán realizando un potazo este lunes 29 de septiembre en la esquina de McDonald’s de Delicias, a partir de las 2:00 PM.

Cada granito cuenta

Pago móvil:

Banco Nacional de Créditos (BNC)

C.I: 14.545.904

Telf: 0424-686-48-69.

