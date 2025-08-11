El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

El señor Jorge González, necesita una mano amiga, este domingo 10 de agosto, sufrió un ACV y se encuentra hospitalizado en el Hospital General del Sur, donde le solicitan la ampolla Labetalol de 100 mgs, sin embargo, no la han sus familiares y amigos allegados no han logrado conseguirla.

Ante ello, piden a las personas alguna información de donde encontrarla o en su defecto alguien que la tenga donarla, además del apoyo económico para poder cubrir los gastos médicos.

Jorge es un hombre de 58 años al servicio de nuestro señor Dios y tenemos la certeza que su caso tocará los corazones de muchas personas que podrán ayudar para su pronta recuperación.

