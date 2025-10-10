Gregori necesita nuestra ayuda: juntos podemos marcar la diferencia

Gregori Bastidas tiene solo 5 años y enfrenta una dura batalla, fue diagnosticado con coartación moderada de la aorta, una condición que requiere atención médica urgente.
Para avanzar en su tratamiento, necesita realizarse una angio-tomografía computarizada que permitirá medir con precisión las zonas afectadas de su aorta.
- Costo del estudio: $680
Tipo de estudio: Angiotomografía de la aorta con medición de arco ascendente, proximal, distal, abdominal, región renal y longitud de la coartación.
Su mamá, Estefanny Bencomo, lidera esta campaña con esperanza y fe. Cada aporte, por pequeño que sea, suma en esta carrera por la vida.
Datos para colaborar vía Pago Móvil:
- Nombre: Estefanny Bencomo
- Cédula: 20.372.175
- Banco de Venezuela
- Teléfono: 0414.624.53.33 Tu solidaridad puede cambiar el destino de Gregori. Comparte, dona, multiplica esta esperanza
Noticia al Día