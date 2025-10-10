Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Gregori necesita nuestra ayuda: juntos podemos marcar la diferencia

Para avanzar en su tratamiento, necesita realizarse una angio-tomografía computarizada que permitirá medir con precisión las zonas afectadas de su aorta.

Por Daniel García

Gregori Bastidas tiene solo 5 años y enfrenta una dura batalla, fue diagnosticado con coartación moderada de la aorta, una condición que requiere atención médica urgente.

  • Costo del estudio: $680

Tipo de estudio: Angiotomografía de la aorta con medición de arco ascendente, proximal, distal, abdominal, región renal y longitud de la coartación.

Su mamá, Estefanny Bencomo, lidera esta campaña con esperanza y fe. Cada aporte, por pequeño que sea, suma en esta carrera por la vida.

Datos para colaborar vía Pago Móvil:

  • Nombre: Estefanny Bencomo
  • Cédula: 20.372.175
  • Banco de Venezuela
  • Teléfono: 0414.624.53.33 Tu solidaridad puede cambiar el destino de Gregori. Comparte, dona, multiplica esta esperanza

Noticia al Día

