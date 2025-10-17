Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

El señor Gustavo Sarmiento fue diagnosticado con Sarcoma Alveolar de partes blandas, un tipo de cáncer que afecta su hueso iliaco y músculos. El tratamiento es largo y costoso.

Aunque confía en la fe de Dios, Sarmiento necesita el apoyo para costear los gastos, ya que no cuenta con los recursos necesarios para costearlos.

Cualquier aporte es de gran ayuda:

Pago móvil

Banco de Venezuela

Telf: 0412- 763-5770

C.I: 30.064.305

Zelle: 4705251264 -Wilmary Marín

Cuenta Bancolombia: 486- 000028 -21 – Ahorro