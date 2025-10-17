Viernes 17 de octubre de 2025
Servicio Público

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

El señor Gustavo Sarmiento fue diagnosticado con Sarcoma Alveolar de partes blandas, un tipo de cáncer que afecta su hueso…

Por María Briceño

Foto: Cortesía
El señor Gustavo Sarmiento fue diagnosticado con Sarcoma Alveolar de partes blandas, un tipo de cáncer que afecta su hueso iliaco y músculos. El tratamiento es largo y costoso.

Aunque confía en la fe de Dios, Sarmiento necesita el apoyo para costear los gastos, ya que no cuenta con los recursos necesarios para costearlos.

Cualquier aporte es de gran ayuda:

Pago móvil

Banco de Venezuela

Telf: 0412- 763-5770

C.I: 30.064.305

Zelle: 4705251264 -Wilmary Marín

Cuenta Bancolombia: 486- 000028 -21 – Ahorro

