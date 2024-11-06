Isbelia Margarita Paz, de 90 años, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario. Su estado de salud, caracterizado por múltiples complicaciones médicas, requiere de cuidados intensivos y tratamientos costosos que superan las posibilidades económicas de su familia.

La señora Paz ha sido diagnosticada con hipertensión arterial, síndrome coronario, enfermedad vascular crónica, trombosis arterial superficial y profunda, ACV isquémico y úlcera gástrica. Además, estudios recientes revelaron ureteropielectasia bilateral, derrame pleural derecho y un quiste simple renal izquierdo.

Debido a la gravedad de su condición, Isbelia requiere de insumos médicos especializados y exámenes constantes, los cuales generan gastos elevados que la familia no puede solventar por sí sola.

Si deseas colaborar con esta noble causa, puedes realizar tu donación a través de los siguientes medios:

Zelle: +1 (786) 694-6406 a nombre de Edward Gutiérrez Nolaya.

Cuenta corriente Banesco: 01340001610013215218 a nombre de Andrea Urdaneta, cédula: 20864088.

Pago móvil: 04146492140 a nombre de Yuleidys Gutiérrez, BNC, CI: 22478958.

Noticia al Día