Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Jorge González, voluntario de la Fundación Talita Cum, sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) y está recibiendo servicios médicos en el Hospital General del Sur.

Actualmente necesita la ampolla Labetalol de 100 mgs, por lo que se solicita con carácter de urgencia a quien pueda donarla o sepa donde ubicarla, además de apoyo económico para cubrir sus gastos médicos.

Jorge es un hombre de 58 años al servicio de Dios y su caso puede tocar los corazones de muchas personas que tengan la posibilidad de ayudar para su pronta recuperación.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Noticia al Día