Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

José Escalona: el orgullo zuliano en Taekwondo que lucha por su recuperación

La familia del atleta ha compartido una lista de insumos prioritarios para su atención médica y un pago móvil donde se pueden realizar aportes voluntarios para cubrir los gastos médicos

Por Daniel García

José Escalona: el orgullo zuliano en Taekwondo que lucha por su recuperación
El joven atleta zuliano José Escalona, medallista de plata en Taekwondo en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Oriente 2024, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un accidente que compromete seriamente su salud.

Familiares del taekwondista regional no cuentan con los recursos necesarios para cubrir los gastos médicos derivados de su atención.

Foto: Cortesía

Escalona, representó con orgullo al estado Zulia en la cita nacional juvenil, adjudicándose el segundo lugar en la categoría de 54 kilogramos, por lo que hoy su lucha continúa fuera de competencia, y necesita del apoyo de todos.

La familia del atleta ha compartido una lista de insumos prioritarios para su atención médica y un pago móvil donde se pueden realizar aportes voluntarios para cubrir los gastos médicos.

Foto: Cortesía

Pago Móvil.

C.I: 23.735.690.

Teléfono: 0424-6675017.

Banesco.

Noticia al Día

Temas:

