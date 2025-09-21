Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

El joven Leonel Antonio Ramírez Noguera, se encuentra recluido desde el día 21 de agosto en la UCI, del Hospital Central de Acarigua, estado Portuguesa, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito mientras trabajaba.

Leonel se debate entre la vida y la muerte y por ello necesita, con carácter de urgencia, cualquier aporte económico que ayude a sus familiares a cubrir los gastos de su tratamiento, puesto que estos ya no cuentan con recursos para costearlo.

Quienes deseen colaborar pueden contactar a su familia o realizar un aporte directamente, al siguiente número de cuenta:

Pago Móvil:

Banco de Venezuela

Teléfono: 0412-886-8973

C.I: 7.547.084

Noticia al Día



