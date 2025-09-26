Viernes 26 de septiembre de 2025
Servicio Público

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Esto para que vuelva a caminar con normalidad

Por Christian Coronel

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia
La niña Dabianis Ríos, de 10 años, necesita la ayuda de todos, ya que debe ser operada con urgencia de la columna para volver a caminar con normalidad.

"Mi doctor dice que me deben operar h de que me desarrolle. El costo de la operación es de 8.700$ en el Hogar Clínica San Rafael. Apóyenme, por favor. Cada granito cuenta", expresó la niña.

De acuerdo al informe emitido por el Dr. César Covarrubia, especialista en Traumatología, Ortopedia y Cirugía de Columna, la paciente presenta un cuadro de mielomeningocele lumbar alto, acompañado de hiperlordosis severa de columna entre T7 y S1, con una curvatura de 90 grados.

Foto: Cortesía

Esta condición se asocia a trastornos motores en los miembros inferiores, incluyendo paraparesia bilateral, ausencia de reflejos osteotendinosos, deformidad en valgo del pie izquierdo y retracción en equino del pie derecho.

El procedimiento recomendado consiste en una cirugía raquídea con instrumentación desde L7 hasta el sacro, bajo la técnica Doon + Dtt. Para su ejecución se requiere:

  • 20 tornillos pendiculares
  • 2 barras
  • injerto óseo integrador (20 Cc).
  • Monitoreo transoperatorio
  • 1 día en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
  • 5 días de hospitalización de sala
Foto: Cortesía

Los padres de Dabianis agradecen la difusión de esta información, así como también a todas las personas que puedan aportar un granito de arena.

