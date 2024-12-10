La periodista zuliana Leonela Delgado sigue batallando por su vida y requiere ayuda económica para una cirugía de emergencia

La destacada periodista zuliana, Leonela Delgado (39), se encuentra atravesando desde hace meses una grave enfermedad cancerígena que le ha impedido seguir desempeñando sus funciones diarias, por lo que necesita someterse a una cirugía de emergencia que está por el orden de los 30 mil dólares.

A Leonela le fue diagnosticado un cáncer de duodeno, ulcerado infiltrante, por lo que requiere un procedimiento quirúrgico ante la magnitud de una tumoración duodenal. Ella se encuentra en Maracaibo y sus parientes están haciendo todo lo posible por recaudar el dinero para dicha operación.

Leonela ya no resiste comer sólidos y por ello su alimentación es a través de una sonda, motivo por el que ha bajado considerablemente su peso corporal. Durante su trayectoria profesional, ha trabajado en los medios de comunicación impresos más importantes de la región zuliana.

Aquellas personas, empresas, instituciones públicas o privadas que quieran apoyar económicamente a Leonela para su sanación y que retorne a sus labores profesionales pueden hacer un pago móvil al 0424-6694242, banco de Venezuela a nombre de Tania Soto o un Zelle a la dirección de correo [email protected]. Cada aporte es necesario para lograr su plena recuperación.

Noticia al Día / José Gregorio Flores