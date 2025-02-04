La señora Ada Romero Silva necesita una mano amiga

La señora Ada Romero Silva, ha sido diagnosticada con hipertiroidismo multi nodular con un bocio aumentado en tamaño y ha provocado un trombo en la vena yugular interna, comprimiendo la traquea y a su vez comprometiendo los pulmones con múltiples nódulos.
Para que la señora se pueda recuperar necesita un tratamiento que es altamente costoso y poder estabilizarla, para luego ser sometida a una cirugía con carácter de urgencia.
Para cualquier aporte te dejaremos el pago móvil:
Banco de Venezuela
Telf: 0414-406-9122.
C.I: 10.436.750.
Zelle: [email protected]
También se tiene el gofundme: https://gofund.me/c5d3b3ed
