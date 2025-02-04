La señora Ada Romero Silva necesita una mano amiga

La señora Ada Romero Silva, ha sido diagnosticada con hipertiroidismo multi nodular con un bocio aumentado en tamaño y ha provocado un trombo en la vena yugular interna, comprimiendo la traquea y a su vez comprometiendo los pulmones con múltiples nódulos.

Para que la señora se pueda recuperar necesita un tratamiento que es altamente costoso y poder estabilizarla, para luego ser sometida a una cirugía con carácter de urgencia.

Para cualquier aporte te dejaremos el pago móvil:

Banco de Venezuela

Telf: 0414-406-9122.

C.I: 10.436.750.

Zelle: [email protected]

También se tiene el gofundme: https://gofund.me/c5d3b3ed

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Lee también: servicio publico Helen Medina

Noticia al Día